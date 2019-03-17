Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



İzmir'de 120 bin kişiyle mitingimizi yaptık. İzmir 31 Mart'ta yeni bir sayfa açacak.

Antalya dik durdukça, hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez.

Hatay Belediye Başkanı ne diyor, oy yoksa hizmet de yok. Sen bunu nasıl söylersin? Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bizim Güneydoğu'da milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz oralara da hizmet götürdük, oralar da bizim vatanımız.

Son 17 yılda Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Sadece eğtiimde 2,1 milyar liralık kaynak kullandık. 4 yeni üniversite kurarak üniversite sayımızı beşe yükselttik.

"CUMA GÜNÜ 20 MİLYON LİRA DAHA GÖNDERDİK"

Önceki ay yaşanan hortum felaketinden etkilenenlerin yaralarını sarıyoruz. Cuma itibariyle afetzedelerin zararını tazmin için 20 milyon lirayı daha şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre ödemeleri Valilik eliyle yapıyoruz.

31 Mart'ta gelin Kılıçdaroğlu'nun defterini dürelim. Bu zatın meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Son 17 yılda çiftçilere 127 katrilyon liralık destek ödemesi yaptık. Sadece bu yıl 3 ayda 8 milyar 777 milyon liralık desteği sağlamış olacağız.

"STOKÇULUK YAPANA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Kim fiyatları anormal şekilde tırmandırıyorsa devlet de gereğini yapar. Tanzim satış noktaları fırsatçılara karşı aldığmız tedbirdir. Önümüzdeki dönemde denetimleri daha da artıracağız. Stokçuluk yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara göz yummayacağız.

Yeni Zelanda'da bir olay yaşadık. Oradaki siyasetçi müsveddesi bir şeyler söyledi. Terörü İslam'a fatura etti. Türkiye'den de birileri aynısını yaptı. Bay Kemal de İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Senin Avustralya'daki senatörden ne farkın var? Bu adama 31 Mart'ta hala haddini bildirmeyecek miyiz? Bunca zamandır her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi.

Ben asla o siyasi partilere oy verenlere terörist demedim. Diyecek kadar da o işi bilmeyen birisi değilim. Benim terörist dediğim o yönetici takımıdır. Denizli'de benim terörist dediğimi söyleyen hanımefendi bunun bedelini ödeyecek. Önce ilk etapta 250 milyonluk bir tazminat davasını açtım.



İttifakın kime hizmet ettiğini bu millet görüyor.