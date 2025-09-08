Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de iki polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını açıkladı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, saldırıda şehit olan polislere rahmet dilediğini söyledi.

Saldırganın yakalandığını anımsatan Erdoğan, "Bağlantıları araştırılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İzmir'den hepimizi sarsan bir haber aldık. İki polisimiz şehit oldu.

Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum.

Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.

ğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi.Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek.



Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık.



Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık."