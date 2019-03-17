Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Cumhur İttifakı’nın ilk ortak mitinginde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son bir yılda dördüncü defadır İzmirli kardeşlerimle hasret gideriyorum. İnşallah zeferi kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile huzurluranızda olduk. Bizimki Cumhur İttifakı'dır. Buraya çok önem verdiğimiz için ilk ortak mitingi İzmir'de yapıyoruz. Bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Türk siyasetinin en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile birlikte tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize bugüne kadar sergiledikleri asil duruş için şükranlarımı sunuyorum.

"KÖRFEZE BAKIN, BU KOKUYU YOK EDEBİLDİLER Mİ?"

İzmir'i hasbi bir muhabbetle seviyoruz. Birileri çıkmış terör örgütünün desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar bu şehri yıllarca belli korkular üzerinden istismar ettiler. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez. İzmir'in körfezine bakın bu kokuyu yok edebildiler mi?

Bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı? İnsanımızın giyimine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız. Herkes istediği gibi giyiniyor. Şu anda inanıyorum ki, bu kerdeşlerim en güzel cevabı veriyorlar.

"ADAYLIK İCAZETİNİ KANDİL'DEN ALMIŞTIR"

Bu seçimlerde İzmir'e bir büyükşehir belediye başkanı adayı gösterdiler, bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişi bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Her yönüyle örtüşüyor. Yalansa yalan, iftiraysa iftira. Adaylık icazetini Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek gibi derdi yok. CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olması. İzmirlileri umursamıyorlar. Amaçları belediye yönetimini bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı bu gerçeği zaten açıkca itiraf etti.

"KİMİN KİMİ DESTEKLEDİĞİ BELLİ DEĞİL"

31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini biz kazancağız inşallah. Bölücü terör kontenjanından İzmir'de de çok isim var. Geçmişte İzmir'deki her seçimde aday gösteren parti 31 Mart'ta niye listelerde görünmüyor. Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. İzmir'de ve diğer pek çok yerde kimin kimi desteklediği belli olmayan bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi? Sizlerden bu maskeli baloyu 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum. Cumhuriyetin sadece adını kullanıp, istikbalimize de istiklalimize de saygısı olmayanlara dersini bu seçimde vereceğinize inanıyorum. İzmir ibreyi tersine çevirecek.

"İZMİR'E 67 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

İzmir'e son 17 yılda 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir'in neresinde çarpık kentleşme varsa, kurtaracağız. İzmir'e yaraşır millet bahçesi yapmak için çalışmalar başladık. İzmir Körfezi kokmayı sürdürüyor. Bunu ancak biz çözeriz. Şehrin sokakları her yağmurda göle dönüyor. İzmir'de ciddi de çöp sorunu var. İzmir Bayraklı şehir hastanemizi önümüzdeki yılın ikinci yarısında hizmete sunuyoruz.

"İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU PROJESİNİ BU YIL BİTİRİYORUZ"

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek otoyolu projesini bu yıl bitiriyoruz. AKhisar-İzmir arası mevcut yolla 1,5 saat sürerken, otoyolun devreye girmesiyle 50 dakikaya inecek.

