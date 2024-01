Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in çileleri sona erecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Şimdi seçimlere gidiyoruz. Güzel İzmir'in güzel insanları Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve altyapı noktasında da İzmir'in çileleri sona erecek. 31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmaya var mıyız? Güzel İzmir'e yakışanı yapmamız lazım. Ülkenin ortak değerlerinin milletin sembol isimlerinin arkasına gizlenerek hiçbir hizmet üretmeyenlere örnek olmasını diliyoruz."

KAMUYA 35 BİN PERSONEL

Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel daha alıyoruz. Terör örgütünün başını ezerek insanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağladık. Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli yeri haline getirdik. Yargılama sürecini kısaltacak tedbirleri aldık. Ulaştırma dedik, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 kilometreden aldık, 30 bin kilometreye ulaştırdık.

"ÜLKEMİZİ BAŞTAN AŞAĞI DONATTIK"

Tünelleriyle köprüleriyle otoyollarıyla tren hatlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım altyapısını güçlendirdik, çeşitlendirdik. Bir kısmı İzmir'de olmak üzere yaptığımız spor tesisleriyle ülkemizi baştan aşağı donattık. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktık. Sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı bir seviyeye geldik.

Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatla insanlarımızın modern, depreme dayanıklı ve huzurlu binalara kavuşmasına öncülük ettik. 222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık. Yaklaşık bir milyona yakın konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Ülkemize yaptığımız hizmet ve eserleri değil saatlerle günlerce anlatsak bitmez.

"HER GÜN YALAN, HER GÜN FİTNE"

Geçen mayıs ayında genel seçimleri gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde yere seçimler var, bunu da başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu seçimi de ülkemizi siyasi açıdan istikrarsızlığa, ekonomik açıdan çöküşün vesilesi haline getirmek isteyenler boş durmuyor. Her gün bir yalan her gün bir fitne. Milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışıyor. Bu senaryonun tek bir satırı dahi ülkemizin hatırına değildir.

Biz tüm tuzakları bozarak yolumuza devam ederken hiçbir zaman asıl hedefimizden kopmuyor mücadelemizden taviz vermiyoruz. Verdiğimiz mücadelede her zaman en büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur. İzmir'in de bu kutlu mücadelede bize destek ve heyecan vermesini bekliyoruz."