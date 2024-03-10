Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı

31 Mart'taki yerel seçimlere 20 gün kala, seçim meydanları hareketli...



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu.

İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak.'' dedi.

Cumhurbaşkanı, Gündoğdu Meydanı'nda miting için 100 bin kişinin toplandığını da söyledi.

Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor.'' diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ege'nin incisi İzmir'de bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

''31 MART AKŞAMI İZMİR BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK''

İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: YAN GELİP YATTILAR



İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. İzmir'in yetki verdikleri yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.



''ÖZGÜR EFENDİ, TÜRK FİLMİNDEKİ 'MAZLUM' KARAKTERİNE DÖNDÜ''



Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri adaylara ne verdiklerinden haberdar mısınız? Böyle siyaset olur mu? CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor.

''BAY KEMAL'İN AHI TUTMAYA BAŞLADI''

Bay Kemal'in ahı bunları tutmaya başladı. Bir de tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor.



''İZMİR'İN KAYIP YILLARINI TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ''



Bizde kibir, riyakarlık olmaz. Bizde eser ve hizmet siyaseti olur. İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz.

''31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ''

Ramazan Bayramı gelmeden önce inşallah 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum.

''İZMİR'İ CHP ZİHNİYETİNE BIRAKMAYACAĞIZ''

İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri merkezi yönetim olarak biz yapacağız. Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü.''