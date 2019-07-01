Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.



Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan Abe tarafından karşılandı. Erdoğan ve Abe, iki ülke bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.



Erdoğan, çalışma yemeğinin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Japonya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Misafirperverlikleri için Abe'ye teşekkür eden Erdoğan, Osaka'da G20 Liderler Zirvesi'ne başarılı ev sahiplikleri için tebriklerini iletti.



Başbakan Abe ise konuşmasında Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Çalışma yemeğine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

İMPARATOR NAHUHİTO İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, öncesinde ise Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Japonya temasları kapsamında Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



"Tabii güzel uyum tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Türk halkının gönlünde Japonya'nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisler ve dostluk grupları arasındaki karşılıklı ziyaret ve temasları artırmaları gerektiğini düşündüğünü belirtti.

G-20 ZİRVESİ'NDE AİLE FOTOĞRAFI