Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan, Türkiye ve Japonya arasındaki yakın işbirliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı , Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Kishida'yı tebrik etti, ve Japonya arasındaki yakın işbirliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Japonya Başbakanı Fumio Kishida

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayisi dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

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