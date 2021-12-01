Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.



Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Kishida'yı tebrik etti, Türkiye ve Japonya arasındaki yakın işbirliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayisi dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.