Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan; Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.