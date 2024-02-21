Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN aynı F-16 gibi, daha neler gelecek neler

Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, ''İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek neler? Bu Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. KAAN aynı F-16 gibi. Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Önümüzdeki günlerde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.'' diye konuştu.



''TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI SİZLERLE BİRLİKTE EZDİK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerden sizlerin güçlü desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkartılan engelleri sizlerle birlikte aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte ezdik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. 38 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Türkiye Yüzyılı'nın başladığını tüm dünyaya müjdeliyoruz. Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız.

''AİLE MÜESSESESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ''

Aile müessesesini güçlendireceğiz. Şehirlerimizi çevreye duyarlı estetikle biçimlenmiş tarihi zenginlikleri korunmuş huzurlu güvenli yerleşim yerleri olarak geliştireceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ: ADAYLARINI VATANDAŞA DEĞİL, YAPAY ZEKAYA SORUYORLAR

Muhalefetin ne güçlü bir tecrübesi ne de ortaya koyabilecekti geniş vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerine dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına onu çıkarıyorlar. Sonra adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunuyorlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye ne de partiye hayır gelir. Gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular al gülüm ver gülüm pazarlığa giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Kelime oyunlarıyla gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenler 31 Mart'ta sandıklar açılınca bir kez daha göreceklerdir.

''SEÇİM MEYDANI ER MEYDANIDIR''

Seçim meydanı er meydanıdır. Milletimiz karşısına çıkan adaylara bakar sandıkta da kararını ortaya koyar. Adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerle kendini göstermeye çalışıyor ki bazen insan şaşıp kalıyor. Türkiye önceden zübük siyasetçi tiplerini gördü tanıdı. Şehrine yıllar kaybettiren belediye başkanları oldu. Bütçeniz bellidir.

''BUGÜN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN GURUR GÜNLERİNDEN BİRİNİ DAHA YAŞADIK''

Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu.



''DAHA DURUN BAKALIM NELER GELECEK NELER?''

Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek neler? Bu Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor.

''KAAN AYNI F-16 GİBİ''

KAAN aynı F-16 gibi. Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Önümüzdeki günlerde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.''