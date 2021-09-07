Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Tshisekedi'yi Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında Türkiye için önemli bir ortak olduğunu belirtti ve Türkiye'ye cumhurbaşkanı seviyesinde bir ilki teşkil eden tarihi ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inandığını kaydetti.



Tshisekedi ile görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "İş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de dostluğumuza yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceğiz. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, güvenlik ve terörle mücadele konularında da iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek Tshisekedi'ye, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine verdiği samimi destek için teşekkür etti.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, "İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız" dedi.



Erdoğan, Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması hakkında, "Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir" yorumunda bulundu.



TÜRKİYE İLE DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI



Ortak basın toplantısı öncesinde yapılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Tshisekedi huzurunda, iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.



Buna göre, iki ülke hükümetleri arasındaki "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'apala tarafından imzalandı.



İki ülke hükümetleri arasındaki "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Chrıstophe Lutundula Apala Pen'apala tarafından imza altına alındı.



"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması Taslağı" ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nsımba Matondo Moderot tarafından imzalandı.

