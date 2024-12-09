Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam asıl sahiplerinin eline geçti

Türkiye 'nin başka bir ülkenin toprağında gözü olmadığını da ifade eden Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye özgüvenli, kararlı ve sabırlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Türkiye güçlü demokrasiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki bugün dünden daha güçlüyüz. Bugün dünden daha özgürüz. Bugün dünden daha itibarlıyız. Bugün dünden daha özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat, umuda tutunmaya, umudu büyütmeye devam edeceğiz.



"24 BİN 559 KONUTUMUZU DAHA TESLİM ETTİK"



Tören alanında canlı bağlantıyla Hatay'da 5 bin 900, Malatya'da 2 bin 313, Adıyaman'da 6 bin 912, Gaziantep'te 257, Diyarbakır'da 674, Adana'da 668, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da 1.407, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499 olmak üzere toplam 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2024 sonuna kadar 11 ilimizde, toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.



ÖĞRENCİ BURSLARI



2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 elli oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Buna göre ön lisans ve lisans için 2 bin lira olan rakamı 3 bin liraya, yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.



"ŞAM ASIL SAHİPLERİNİN ELİNE GEÇTİ"



Komşumuz Suriye'de 13 yıl süren savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, Suriye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken, 61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü.

Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii eski rejimin, çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması, aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi, bu süreç boyunca 'Türkiye karşıtı' tutumunu bir an olsun terk etmemiştir.

"UZATTIĞIMIZ ELİN DEĞERİ BİLİNMEDİ"



Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır. Esed, arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. 'Zulüm ile abad olunamayacağı' hakikati, Suriye'de bir kez daha tecelli etmişti.



