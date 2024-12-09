Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam asıl sahiplerinin eline geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'de Esad döneminin sona ermesine ilişkin ilk açıklama geldi. "61 yıldır zorbalıkla süren Baas diktatörlüğü tamamen çöktü" diyen Erdoğan, Başkent Şam'ın asıl sahiplerine geçtiğini söyledi. Suriyeli sığınmacıların yavaş yavaş ülkelerine döneceğini de belirten Erdoğan, bunun için Yayladağı sınır kapısının açılacağını söyledi. Suriye'de karanlık dönemin bittiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü olmadığını ifade ederek, "Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunarak Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla ilgili konuştu.
"61 yıldır zorbalıkla süren Baas diktatörlüğü tamamen çöktü" diyen Erdoğan, Suriye'de karanlık dönemin bittiğini ve aydınlık bir dönemin başladığını belirtti.
Suriye istikrara kavuştukça güvenli ve düzenli geri dönüşlerin artacağını belirten Erdoğan, Yayladağı sınır kapısının açılacağını söyledi.
Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü olmadığını da ifade eden Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye özgüvenli, kararlı ve sabırlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir.
Türkiye güçlü demokrasiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki bugün dünden daha güçlüyüz. Bugün dünden daha özgürüz. Bugün dünden daha itibarlıyız. Bugün dünden daha özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat, umuda tutunmaya, umudu büyütmeye devam edeceğiz.
"24 BİN 559 KONUTUMUZU DAHA TESLİM ETTİK"
Tören alanında canlı bağlantıyla Hatay'da 5 bin 900, Malatya'da 2 bin 313, Adıyaman'da 6 bin 912, Gaziantep'te 257, Diyarbakır'da 674, Adana'da 668, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da 1.407, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499 olmak üzere toplam 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2024 sonuna kadar 11 ilimizde, toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.
ÖĞRENCİ BURSLARI
2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 elli oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Buna göre ön lisans ve lisans için 2 bin lira olan rakamı 3 bin liraya, yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.
"ŞAM ASIL SAHİPLERİNİN ELİNE GEÇTİ"
Komşumuz Suriye'de 13 yıl süren savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, Suriye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken, 61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü.
Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii eski rejimin, çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması, aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi, bu süreç boyunca 'Türkiye karşıtı' tutumunu bir an olsun terk etmemiştir.
"UZATTIĞIMIZ ELİN DEĞERİ BİLİNMEDİ"
Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır. Esed, arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. 'Zulüm ile abad olunamayacağı' hakikati, Suriye'de bir kez daha tecelli etmişti.
"SURİYE HALKI BİZİM KARDEŞİMİZDİR, CAN DOSTUMUZDUR"
Elbette haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya, zulme karşı sesimizi yükseltmekten, tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ama bunu açık bir düşmanlığa, kör bir husumete de dönüştürmedik. Suriye'deki hadiselerin 13 yıllık serencamını bilen herkes, Türkiye'nin adil bir barış için verdiği hasbi mücadelenin en yakın şahididir.
Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, hep merhamet nazarından yaklaştık, insani mülahazalarla hareket ettik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Tekrar söylüyorum, Suriye halkı bizim kardeşimizdir, tüm kesimleriyle, tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur. Bir uçtan diğer uca Suriye'yi karış karış süsleyen türbeler, köprüler, çeşmeler, hanlar, camiler bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizin nişaneleridir.
Sınırlar ülkeleri fiziken birbirinden ayırabilir ama kalplere hangi güç sınır çizebilir?" diye soran Erdoğan, "Asırlardır birlikte yaşadığımız, 910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşularımıza, sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir? Kalbimizin bir yarısı Antep'se, Hatay'sa, Şanlıurfa'ysa diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır. Tarihin ve coğrafyanın bize hatırlattığı bu gerçekleri, son 13 yıldır ülke ve millet olarak bizzat yaşadık, bilfiil tecrübe ettik. Komşumuzun evinde yangın çıktığında, ilk koştuğu yer biz olduk.
"YAYLADAĞI SINIR KAPISINI GEÇİŞLERE AÇIYORUZ"
Suriyeli kardeşlerimiz canını kurtarmak için bizim canımızı çaldı. Az değil 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Bir dönem nüfusu 3 milyon 700 bine ulaşan, ancak şimdi sayıları 2,9 milyona düşen Suriyeli muhacirlere, 13 yıl boyunca biz ensarlık yaptık. Bunu da açık söylüyorum, yüksünerek, şikayet ederek değil, inancımızın ve komşuluk hukukumuzun gereği olarak memnuniyetle yerine getirdik. Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik? Onlar, 'İktidar olur olmaz sizi kovacağız.' derken biz tam tersine, 'Biz ensarız onlar muhacirdir.' demek suretiyle onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık.
Yüzyıllardır, mazlumların eman bulduğu bu ülke, Allah'a hamdolsun, Suriyeli mazlumlara da güvenli, korunaklı, müşfik bir liman oldu. Bu emsalsiz misafirperverlik, insanlık tarihine altın harflerle yazılacaktır. Türkiye zor bir dönemde, zor bir imtihanı alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Türk Milleti, kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini, bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır. Bugün bir kez daha muhalefetin kışkırtmalarına aldırmadan, mazluma kol kanat geren necip milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum.
Suriye istikrara kavuştukça, inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdiden emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz.
Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize, kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğimize yaraşır şekilde yöneteceğiz. Hiç kimsenin bu insani sürece leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye kriziyle ilgili politikası dün itibarıyla iflas eden ana muhalefet, kendilerini hesaba çekmek, hatalarıyla yüzleşmek yerine, çok çirkin ırkçı bir dille Suriyeli mazlumlar üzerinden yeni istismar alanları oluşturmaya çalışıyor. Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan süratle vazgeçip, Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerini hapsettikleri cam fanustan çıksınlar dünyada ve bölgede olanlara kulak kabartsınlar, bir kez olsun hadiseleri Ankara merkezli okumayı denesinler. Yoksa partilerini trajikomik duruma düşürmeye devam ederler.
"TÜRKİYE'NİN BAŞKA ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK"
Suriye'de karanlık dönem kapandı, aydınlık bir dönem başladı. Türkiye, binlerce yıllık tecrübe sonucunda billurlaşan devlet aklıyla hadiseleri okumakta, Suriye'deki duruma çok geniş bir perspektiften bakmaktadır. Bugün bazı parametreleri bir kez daha ifade etmek durumundayım; Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında ve egemenliğinde gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanımızı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır. Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne de DEAŞ ülkemizin muhatabı değildir, bilakis muarızıdır.
Suriye tüm etnik, dini, mezhebi kimlikleriyle Suriyelilerindir. Suriye'nin bugününe de geleceğine de karar verecek olan Suriye halkıdır. Komşuları ve kardeşleri olarak bize düşen, Suriye halkının ülkelerini yeniden toparlama, yeniden ayağa kaldırma, yeniden mamur etme çabalarına güçlü bir şekilde destek olmaktır. Tekrar söylüyorum Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriyelilerin tamamının sulh içinde yaşadığı bir Suriye, Türkiye'nin en büyük özlemi, hayali ve hedefidir.
ASGARİ ÜCRET
Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum. 'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum.
Daha önce bilindiği gibi diyabet hastalarımızın glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz.
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