Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplanacak. Gündemde virüs önlemleri ve normalleşme süreci de var.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda virüsle mücadele başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Kabine toplantısı sırasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Sağlık, İçişleri ve Ticaret bakanları sunum yapacak.

Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile 18 yaş altı 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlamalara ilişkin de karar çıkması bekleniyor.

Olası yeni tedbir ve normalleşme kararlarına ilişkin toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.



SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI: ÇOK FAZLA NORMALLEŞMEYELİM

