Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Manisa'daki okul yakınındaki saldırı yaralanan çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Güvenli okul iklimi inşa edilecek.

İstanbul Havalimanı'nda pist sayısı 6 oldu. Bekleme süreleri kısaldı, kalkış emniyeti üst seviyeye çıktı.



Şehit yakınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı 53 bin 179 oldu.

BM Genel Kurulu'nda güven, refahın hakim olduğu yeni dünya düzeninin reçetesini verdik. Yeni düzeni 5 madde ile dünyaya paylaştık. BM'de mazlumlar adına da konuştuk. İsrail'in devlet terörü BM gündemimizin başındaydı. Abbas'ın BM'de olmaması utanç verici. Katil Netanyahu'nun BM konuşması ise vicdanları kanattı.

FON ŞORUŞTURMASI

17 Eylül'den beri gündemde olan fon meselesini değerlendirdik. Adalet ve Hazine bakanlarımız kapsamlı sunum yaptı. İster piyasa manipülasyonu ile, ister borsa oyunlarıyla, ister yolsuzlukla her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkını yiyenlere izin veririz.

Gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Finansal sistemimiz güçlüdür. Sorun piyasanın küçük bir kısmında. Ekonomide risk mevzu bahis değildir.