Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelede çalışmaların devam ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntıları açıkladı.

Buna göre kadına karşı işlenen suçlarda cezalar artacak, kravat takmak artık cezada bir indirim nedeni olamayacak.

İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir'' dedi.

Erdoğan açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İnsani siyasi sosyal ekonomik her alanda kadınlarımızın uzun mesafeler kat etmesini sağladık. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5’e 10’a katlayan işler gerçekleştirdik. Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34 seviyesine çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir.

Kara mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temenni ettik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınlarımızın oranı yüzde 51'e yaklaştı. Hala arzuladığımız seviyeye ulaşmış değiliz. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete uğrayan kadınlarımız için konukevlerinden izleme merkezlerine kadar birçok tedbir hayatı geçmiştir.

KADINA KARŞI ŞİDDETTE CEZALAR ARTIYOR



Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi olmayacak.

Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır.

"TİYATROVARİ HAREKETLER İNDİRİM GEREKÇESİ OLMAYACAK"

Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise ve kravat takarak sergilenen tiyatrovari hareketler indirim gerekçesi olmayacaktır. İşkence ve eziyet gibi suçların cezası artırılacaktır.

MUHALEFETE 28 ŞUBAT TEPKİSİ

Türkiye'de kadın hakları konusundaki çifte standartın en bariz örneği 28 Şubat uygulamasıdır. 28 Şubat’ta 2023’te nasıl iktidarı ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın o 28 Şubat tarih oldu.''

