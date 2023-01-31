Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın işçilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje olduğunu, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz." dedi.



Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Türkiye'nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği Deniz Tekstil Fabrikası'nda "Emekçi Kadınlarla Buluşma" programına katıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Yönetiminde bir kadının yer aldığı Deniz Tekstil'i, bu isabetli tercihi için tebrik eden Erdoğan, buluşmaya, fabrikada çalışan kadınların yanında, girişimci olarak kendi işini yürüten kadınlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığını, Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğrafın bu olduğunu söyledi.

"İŞ GÜCÜNE KATILIM DÜZEYİ YÜZDE 36 İLE REKOR KIRDI"



Kadınları hayatın dışında tutan bir toplumun, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış olduğunun altını çizen Erdoğan, "Kadın, elbette anne olarak evlatlarını, evini, ailesini, şefkati ve emeğiyle kucaklar ama aynı zamanda kadın, emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir." diye konuştu.



Erdoğan, hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkararak takip ettikleri kadınlarla her buluşmalarında, Türkiye'nin bu büyük hazinesinin geç harekete geçirilmiş olmasından hayıflandıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Biz, hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem, bizim dönemimizdir.

Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 70'lerden yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz destekler ile hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık, 10,5 milyona yaklaştırdık."



Bu olumlu gelişmelerin artarak sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Bugün, İŞKUR eğitimleri ile meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe mutlu oluyorum. Bugün, KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandıklarını gördükçe memnun oluyoruz. Bugün, kırsal kalkınma desteklerimizle kadınlarımızın başardıkları işleri gördükçe seviniyoruz." dedi.



"FAŞİST BİR ZİHNİYETLE MÜCADELE ETTİK"



Aynı şekilde, fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınların güçlendiğini gördükçe geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayan Erdoğan, kamuda ve özel sektörde yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları ve etkinlikleri giderek artan kadınlarla gurur duyduklarını ifade etti.



Deniz Tekstil'in 150 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Erdoğan, "Bunları artık milyarlara çıkaracağız değil mi? İnşallah Deniz Tekstil şöyle 1 milyarı yakaladığı zaman, biz de ödülümüzü ona göre veririz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek, bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini 'çağdaşlık' kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı.

Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, ön yargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için çalışırken, aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikaları da hayata geçirdik.

Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarıyla, çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Böylece TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştığımız, eğitimden bankacılığa pek çok alanda kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir yere ulaştık. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü, Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk parti, bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır."



"TÜRKİYE YÜZYILI SİYASİ DEĞİL MİLLİ BİR VİZYONDUR"



Bugün itibarıyla AK Parti'nin 5 milyon 560 bin kadın üyesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Yani diğer partilerin hepsini şöyle üst üste koyun, toplam üye sayısını söylüyorum, bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok." diye konuştu.



Erdoğan, geçmişte sadece belirli faaliyetlerin aracı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını, AK Parti'nin üç ana sac ayağından biri haline getirdiklerini, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak adlandırdıkları bu üç sac ayağının üzerinde Türkiye'ye eser kazandırdıklarını, millete hizmet ettiklerini söyledi.



Kadınları, siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldular. Öyle ki partimizin sadece kadın üye sayısı 5 milyon 560 bine ulaştı." dedi.



"Bunun için diyoruz ki bizimle mücadeleye girecek olanın iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje olduğunu, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz.

Sizlerden de Türkiye Yüzyıllı mücadelemize emeğinizle, fikrinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Ülkemizi 2023'e nasıl birlikte getirdiysek, inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız."

