Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum. Şiddete uğramış, kadınlık onuru incinmiş tüm hanım kardeşlerime 'geçmiş olsun' diyorum. Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.

- Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur, insanlığa ihanettir. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. Hiçbir erkeğin, anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatı paylaştığı kadınlara karşı menfi bir tutum içinde olması düşünülemez.

“TEK BİR KURBAN, KÜÇÜK KIYAMETİN HABERCİSİ”

- Bize örnek gösterilen Avrupa ülkelerinin yapamadığı önleyici düzenlemeleri hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Son 23 yılda kadınlarla birlikte verdiğimiz mücadele sayesinde paradigma değişimine imza attık. Mesele asla istatistiki oranlar değil, esas mesele candır.

- Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddet kurbanı oluyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Gazetelerde okuduğumuz, haberlerde seyrettiğimiz her bir şiddet olayının aslında yarım kalmış bir insan hikayesine tekabül ettiğini aklımızdan çıkaramayız.

“GAZZE'DEKİ BARBARLIK HAK ETTİĞİ TEPKİYİ GÖRMEDİ”

- İsrail'in son iki yılda Gazze'de katlettiği çocukların sayısı 20 binin üzerinde. Gazze soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin 3'te 2'sini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bunlar vicdan sahipleri için ürkütücü rakamlar. Üzüntü ve utanç verici bir çifte standartla karşı karşıyayız. Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık hak ettiği tepkiyi görmedi.

- Tepkilerinin ölçüsünü mağdurlara göre ayarlayanlar, o suçu işleyenler kadar zulme ve adaletsizliğe ortak olmuşlardır. Kadına ve çocuğa şiddeti belli bir bölgeye, ülkeye veya topluma mal eden yaklaşımlar, sorunun kronikleşmesine sebep oluyor.

BEŞ MADDELİK ULUSAL EYLEM PLANI

- 5. Ulusal Eylem Planını yürürlüğe koyduk. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyet başlığından oluşan yeni planımızın kadınlar başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- 2026-2030 dönemini kapsayan bu planla ilk hedefimiz, toplumun tüm kesimlerinde saygı kültürünü bir davranış biçimi haline getirmektir. Bu çerçevede şiddetsiz bir toplumun inşası için delile dayalı politikalar geliştireceğiz. Farkındalığı artırıcı müdahaleler yürüteceğiz. Güvenli kamusal ve dijital alanların yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

- Etkin hukuki koruma ve adalete erişim kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliğini artıracağız, ceza adaleti sisteminin güçlendirilmesini temin edeceğiz.

- Üçüncü hedef bağlamında, erken uyarı ve müdahale sistemlerini geliştireceğiz.

- Dördüncü hedefimizi şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için sağlanacak desteklerle, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir güçlenme ekosistemi olarak belirledik.

- Beşinci ve son hedef ise şiddet uygulayanlara yönelik davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılımın sağlanmasıdır."