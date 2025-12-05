Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kadın haklarında altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor

“ÜNİVERSİTELERDE, OKULLARDA YÜRÜTÜLEN CADI AVINI NASIL UNUTABİLİRİZ?”

"Meclis'e başörtüsü ile girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabiliriz?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti:

"-Okullarda, üniversitelerde yürütülen cadı avını nasıl unutabiliriz? '411 el kaosa kalktı' manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz?

-Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Bugün sesleri çok çıkmasa da varlığını hala devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz?

-Bunları unutmadık, unutmuyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız."

“TÜRKİYE KADIN HAKLARI KONUSUNDA ALTIN YILLARINI BİZİM DÖNEMİMİZDE YAŞIYOR”

Türkiye'nin kadın hakları konusunda altın yıllarını AK Parti hükümetleri döneminde yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yıllarca bu meselenin edebiyatını yapanlar hiçbir adım atmazken, biz hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta, kamuda, ticarette en önemlisi siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz. Bunu son 23 yılın rakamlarına göz attığınızda zaten görüyorsunuz.” dedi.

"ŞEHRİNE HİZMET EDENİN YANINDA, ŞEHRİNİ YAĞMALAYANIN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde mahalli idarelerin hayati roller üstlendiğine dikkat çeken Erdoğan “Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, kamu malını talan etme, bunun yanında ahlak ve hukuk dışı skandallar ne yazık ki Türkiye'yi bir tahribatla karşı karşıya bıraktı. Belediyelerin yetişemediği yerlere biz ulaşıyoruz. Hiçbir ayrım yapmaksızın şehrine hizmet edenin yanında, şehrini yağmalayanın karşısında olacağız. Hizmet etmek isteyeni desteklerken, milletin malının çarçur edilmesine yasal sınırlar çerçevesinde müsaade etmiyoruz." diye konuştu.