Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanlarımızın hakkını ödeyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da bu topraklarımızdaki en ağır ihanetlerden birine uğradık. 21. asrın Haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Kahramanlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar." dedi.

FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgütten gelen en büyük tehditleri, taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda 7 kardeşimiz, ikinci saldırı da ise 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Şehit edilen her bir polisimiz merhamer ve cesaret abidesiydi. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuruyla oturuyorlar.

Gazi Meclisi'miz, Cumhurbaşkanlığı Külliye'miz, Genelkurmay Başkanlığı'mız, Ankara Emniyeti'miz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'mız da saldırıya maruz kaldı. 21'inci asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden, 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren, ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz.

Şunu herkesin, özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Duayla, minnetle, rahmetle anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız.

FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak, bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız.