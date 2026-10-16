Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye 'yi ziyaret eden Başbakan Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Manet, daha sonra baş başa ve heyetlerarası görüşme yaptı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



"KAMBOÇYA ÖNEMLİ BİR ORTAK"



Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın önemli bir ortak olduğunu söyledi. Erdoğan, “Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.