Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malı istismar edilmemeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını söyledi. Erdoğan, "Kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir." ifadelerini kullandı.
Sayıştay'ın 163'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi.
Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, devletin öncelikli görevinin vatandaşa hizmet olduğunu söyledi.
"Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur." diyen Erdoğan, Sayıştay'ın önemine dikkat çekti.
"KAMU MALI İSTİSMAR EDİLMEMELİ"
Erdoğan, kamu malının istismar edilmemesi uyarısında da bulundu.
"Son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz olacaktır." diyen Erdoğan, "İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa hesabının önce yargıya, sonra millete verilmesi gerekir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bu hizmetlerin sunulması kadar, kaynakların verimli kullanılması da önemlidir. Mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır.
Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay işte bu denli mühim bir vazifeyi alnının akıyla yerine getirmektedir.
"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"
Görevi, ünvanı, konumu ne olursa olsun, kamu malının dikkatsiz bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez. Gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerde kaynakların ekonomik, verimli kullanılması, kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi temel önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı her fırsatta vurguluyoruz.
"HUKUKSUZLUK VARSA HESABI YARGIYA VERİLİR"
Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir. İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa hesabının önce yargıya, sonra millete verilmesi gerekir. Ciğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz.
Son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz olacaktır."
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