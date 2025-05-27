Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malı istismar edilmemeli

Sayıştay'ın 163'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi.



Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, devletin öncelikli görevinin vatandaşa hizmet olduğunu söyledi.

"Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur." diyen Erdoğan, Sayıştay'ın önemine dikkat çekti.

"KAMU MALI İSTİSMAR EDİLMEMELİ"

Erdoğan, kamu malının istismar edilmemesi uyarısında da bulundu.

"Son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz olacaktır." diyen Erdoğan, "İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa hesabının önce yargıya, sonra millete verilmesi gerekir." şeklinde konuştu.