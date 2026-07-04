Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye -Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı’nın 1 Temmuz Kanada Günü’nü de tebrik etti.