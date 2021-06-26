Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için ''İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz'' dedi.

Projenin 15 milyar dolar maliyetle 6 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, ''Proje kendi kendini finanse edecek'' diye konuştu.

Proje için ''Bize sorulmadı'' diyenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, ''Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE'NİN KALKINMA TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni sayfa açıyoruz, ülkemizin gelişmesi milletimizin güçlenmesi yönünde atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Her büyük geminin Boğaz geçişi, şehir için ciddi risk anlamına geliyor.

''KANAL İSTANBUL'A İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ''

Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

"KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORULDU"

Birileri bize sorulmadı diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime hukuka uygun. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum: Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.

''İSTANBUL BOĞAZI'NIN GÜVENLİ GEMİ GEÇİŞ KAPASİTESİ 25 BİNDİR''

Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.

''KANALIN UZUNLUĞU 45 KİLOMETRE''

Kanalın uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre, derinliği küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi. 275 metre uzukluğa kadar petrol tankerleri 350 metre uzunluğa kadar konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Toplamda 6 köprü inşa edilecek.

''6 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ''

Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi.

''BU BİR ÇEŞME AÇILIŞ TÖRENİ DEĞİL''

Karadeniz çıkışının solundaki rekreasyon ve yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak. Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Türkiye, devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır."