Partisince Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşmasına, "Allah'ına kurban Adana" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "cephede, tarlada, ticarette destan yazanların şehri" diye nitelendirdiği Adana'yı ve Adanalıları selamladı, samimiyetleri, ahde vefaları ve muhabbetlerinden dolayı teşekkür etti.



Erdoğan, "Şehitler diyarı Adana'dan başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında alemi bekaya uğurladığımız kahramanları şükranla, rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, yüce Mevla'dan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.



"BU MEYDAN BANA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN MÜJDESİNİ VERİYOR"



Bir kez daha Adana'ya kavuşmanın ve Adanalılarla kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Bize şu muhteşem gurur tablosunu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 'Duy bizi Türkiye' diyorum. Bu meydan bana Adana'nın kararlılığını gösteriyor. Bu meydan bana 24 Haziran'da tarih yazmaya hazırlanan bir Adana olduğu söylüyor, doğru mu? Bu meydan bana güçlü bir Türkiye'nin müjdesini veriyor." diye konuştu.



Vatandaşlara, "24 Haziran'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Biliyorsunuz bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Rabb'im sizlerden razı olsun, Rabb'im uhuvvetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.



"YENİKAPI'DAN 1 MİLYON 300 BİN SELAM GETİRDİM"



Adanalılara Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdiğini belirten Erdoğan, "Adana'ya, Ramazan Bayramı'nın son günü bize ikinci bayramı yaşatan milyonlarca İstanbullunun selamını getirdim." diye konuştu.



Erdoğan, Samsun, Ordu, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Ankara, Rize, Trabzon, Niğde, Bursa ve Van'ın kucak dolu selamını getirdiğini, yarın da Mardin ve Şanlıurfa'ya gideceğini ifade ederek, "780 bin kilometrekarenin her karışını, ülkemizin dört bir yanını aralıksız dolaşıyoruz. Ben dolaşıyorum, Başbakan'ımız dolaşıyor, bakanlarımız dolaşıyor, gidilmedik yer bırakmayacağız. Beraber dolaşıyoruz, hanım kardeşlerim dolaşıyor, gençler dolaşıyor. Sadece seçim dönemlerinde değil, 4 mevsim, 12 ay, 365 gün milletimizle dertleşiyor, hasbihal ediyoruz. Yazın sıcağına, kışın ayazına aldırmadan 81 vilayetimizin tamamını kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz." dedi.



Son 4 yıl içerisinde Adana'yı altıncı kez ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, "Sorun bakalım Bay Muharrem'e, Bay Kemal'e sorun, kaç kere gelmiş buralara? Bizde dert var, dert. Bizde aşk var aşk. Biz size sevdalıyız. Bize zaman zaman 'Yorulmuyor musun' diye soruyorlar. Ben de bu sorulara hep merhum Neşet Ertaş'ın o güzel sözleriyle cevap veriyorum 'Aşkınan çalışan yorulmaz'. Milletine sevdalı olan yorulmaz, ülkesini gerçekten seven yorulmaz. Adana'yı, Adana'nın mert, cesur, çalışkan insanlarını seven asla yorulmaz." değerlendirmesinde bulundu.



16 YILDA 41 MİLYAR LİRA YATIRIM



Erdoğan, böylece bir taraftan milletle hasret giderirken bir taraftan da şehirlerdeki yatırımların takibini yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce yine burada İstasyon Meydanı'nda size bir söz vermiştim, Allah nasip eder de sizin oylarınızla cumhurbaşkanlığına seçilirsem Adana'daki tüm yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak, hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl kalmayacak demiştim. Adana'ya olan sevdamız cumhurbaşkanlığımız döneminde inşallah daha da artacak demiştim. Size dört sene önce bu meydanda verdiğimiz tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Rabb'im bizi Adana'ya, Adanalı kardeşlerime karşı mahcup etmedi. Söz verdiğimiz gibi Adana'nın yatırımlarının, projelerinin, hizmetlerinin bizzat takipçisi olduk. Koştuk, koşturduk, terledik, yeri geldi uykumuzdan, ailemizden feragat ettik ama hamdolsun sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik."



Erdoğan, 16 yıllık süre içerisinde Adana'ya 41 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Peki Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek? 'Ne yaptım' diyecek? Bu iş ustalık ister, ustalık, bu iş dert ister, dert. Evlatlarımızın kaliteli eğitim alabilmesi için 8 bin 72 adet yeni derslik inşa ettik. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerime, Saadet'e, diğerlerine gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, marifet iltifata tabidir. Bak zerre kadar burada emeği olmayan, hizmeti olmayan, bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?" diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde Adana'ya yapılan yatırımlara değindi.



Adana'da ilk ve ortaöğretim öğrencilerine toplam 228 milyon lira burs verdiklerini söyleyen Erdoğan, şehre 3 bin 302 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdıklarını, gelecek 2 yıl içinde Karaisalı ve Sarıçam'da 6 bin 250 kişilik yeni yurt binaları yapılacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşasının yakında tamamlanacağını, eski stadyumun millet bahçesi yapılacağını bildirdi.



Vatandaşlara, Adana'ya yapılacak millet bahçesi projesini içeren videoyu izleten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Böylece Adana'yı görenlerin hayran kalacağı 46 bin 310 metrekarelik güzel bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Bir taraftan 33 bin kişilik stadyumu bitirdik. Bitirdiğimiz için şimdi millet bahçesinin de sözünü veriyoruz. Beyefendiyi, çocukları da alacaksınız yanınıza, beraberce millet bahçesine gideceksiniz, oralarda onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Buna ihtiyacımız yok mu? Adana'nın buna ihtiyacı yok mu? İşte biz bu ihtiyaçları gideriyoruz. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak inşallah. Biz de görevimizi yapıyoruz."



ADANA'YA YATIRIMLAR



Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarına, gazilere, engelli ve yaşlılara 4,5 milyar lira destek verdiklerini, Adana'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kanalıyla son 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



Gülbahçesi, Barbaros ve Hürriyet mahallelerindeki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracaklarını bildiren Erdoğan, 21'i hastane olmak üzere toplam 52 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'ya bin 550 yataklı şehir hastanesini yaptıklarını söyleyerek, "Peki Bay Kemal ne yaptı? Hadi onu da görelim. Görelim ki CHP'ye gönül veren kardeşlerime de söyleyin. 'Bakın, Savaş Ay'ın çekimine bakın' deyin. Bay Kemal, SSK'nın Genel Müdürüyken neler yapmış görelim." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin video izleten Erdoğan, o dönemde hastanede bir koğuşta 8 kişinin yattığını söyledi. Erdoğan, "Tuvalet, aman yarabbi rezillik. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın. Öyle bir durum vardı. Şimdi gel bakalım bizim şehir hastanesine. Adana'ya gel. Görmeyenler görsün, Türkiye izlesin." diyerek, Adana Şehir Hastanesinin tanıtım filmini izletti.



"BAY KEMAL, TAVSİYE EDERİM SIKINTIN OLDUĞUNDA DOĞRU BURAYA"



Adana Şehir Hastanesinin depreme de dayanıklı olduğunu, Adana'nın sağlıkta dünyayla yarıştığını vurgulayan Erdoğan, "Halep oradaysa arşın Adana'da. Bay Kemal, tavsiye ederim sıkıntın olduğunda doğru buraya. Bay Muharrem, aynen sana da tavsiye ediyorum, sıkıntın olduğunda doğru buraya. Ama yok, onlar hakikati hiçbir zaman teslim edemezler. Nereden nereye? Ne rezillikler yaşadık ama şimdi şehir hastanemizde, Adana'da tavan yaptık." diye konuştu.



Erdoğan, 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi, 200'er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastanesi'nin şehre kazandırılan diğer önemli sağlık tesisleri olduğunu anlattı.



"Durmuyoruz, çalışıyoruz. Sağlık bu, sıradan bir iş değil." ifadesini kullanan Erdoğan, Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü hatırlattı.



Muhalefetin şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Adaylardan biri çıkmış diyor ki 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz?' Aman yarabbi, önce bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola? İşte biz işletiyoruz. Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda, tabii ki bunları yapacağız, tabii ki bunları işleteceğiz ama bunların havsalası almaz. Bunlara 5 tane koyun ver, kaybeder gelirler."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi ile birlikte 11 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini, Seyhan, Yüreğir ve Karataş'a yapılacak devlet hastanelerinin de içinde olduğu 11 tesisin ihale, proje ve arsa aşamasında olduğunu bildirdi.



"ADANALI KARDEŞLERİME LÜKS GÖRÜYORLAR"



Muhalefetin seçim meydanlarında şehir hastanelerini kapatmaktan bahsettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



" 'Ne gerek var?' diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini benim Adanalı kardeşlerime çok görüyor, lüks görüyorlar. Tetikçilik yaptırdıkları medya organları vasıtasıyla yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar ancak benim Adanalı kardeşim bu hizmetin kıymetini, konforunu, rahatlığını çok iyi biliyor."



Vatandaşlara, "24 Haziran'da, bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?" sorusunu yönelten ve "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Bunlara bir ders verelim." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Adana'ya 2002'den bugüne 177 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol mesafesini toplamda 426 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.



2 MİLYAR DEĞERİNDE 13 YOL PROJESİ



Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira değerinde 13 yol projesinin yapımının sürdüğünü, projelerin gelecek yıl tamamlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Adana Güney Çevre Yolu ile Adana-Kozan ayrımı, Mansurlu-Kayseri yolunu da yine önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya indirdik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardında dört hatlı hale getiriyoruz. Adaylar 'Ne gerek var yüksek hızlı trene?' diyor. Bir tanesi çıkmış diyor ki 'Sivas'a yüksek hızlı trene ne gerek var?' Ne olacakmış, yüksek hızlı tren Sivas'a gelirse göçü hızlandırırmış. Aman yarabbi, bu ne akıldır. Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki bırak göçü, benim Sivaslı hemşehrim artık modern dünyanın bu hizmetlerinden istifade etsin, faydalansın ama bunlar hala benim milletimi kağnı ile taşıyacaklar. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar. Bunlarda modern bir dünya yok. Batılı modern yaşasın ama benim vatandaşım, Ahmet, Mehmet kağnıyla gitsin. Biz bu dönemi değiştiriyoruz. Yaptığımız iş bu. Böylece hat kapasitesi artırılarak Konya, Karaman, Kayseri ve Gaziantep'ten gelen yüklerin Mersin Limanı'na daha hızlı aktarılması sağlanacak."



"SİZ YIKIM EKİBİSİNİZ, BİZ YAPIM EKİBİ"



Adana-Mersin arasında yıllık yolcu kapasitesinin 5,5 milyondan 14 milyona çıkarılarak taşımacılığın daha hızlı hale getirileceğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Projeyi önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu hattı ayrıca Çukurova Havalimanı'na bağlıyoruz. Bunlara sorarsan Çukurova'ya havalimanı gerekmez. Bunlar öyle. 'Durduracağız, kapatacağız.' Siz yıkım ekibisiniz, biz yapım ekibi. Aramızdaki fark bu. Biz yapıyoruz, onlar yıkacak. Kusura bakmayın benim Adanalım size bu imkanı vermez. Gadasını aldıklarım size bu imkanı vermez. Osmanlı tokadını 24 Haziran'da atar."



Vatandaşlara, "Cumhur İttifakı olarak hep birlikte şu dört gün gece gündüz çalışmaya var mıyız? Pazar günü sandıklarda patlıyor muyuz?" sorularını yönelten Erdoğan, "Evet" karşılığını aldı.



HIZLI TREN PROJELERİ



Erdoğan, Gaziantep-Osmaniye, Adana-Mersin Hızlı Tren Projesi'nin iki yıla kadar bitirileceğini, Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini, projenin yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.



Maliyeti yaklaşık 1,2 milyar lira olan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının sürdüğünü belirten Erdoğan, projenin yakın zamanda bitirileceğini kaydetti.



Adana'ya son 16 yılda 10 baraj ve bir gölet inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Adana'da kalkınmayı hızlandırmak, ilimizde sulamayı ve ziraati geliştirmek için yeni barajlar inşa edeceğiz. Aladağ-Kasımlı Barajı'nın inşaatı sürüyor. Ayrıca altı barajın da ihale çalışmaları devam ediyor. Çukurova yalnızca ülkemizin değil, dünyanın sayılı tarım alanlarından biri. Çukurova'nın mümbit topraklarından çok daha etkili, verimli şekilde yararlanmak için pek çok projeyi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Çukurova'nın verimli topraklarını suyla buluşturduklarını belirterek, 800 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını söyledi.



Yapımı devam eden tesislerle 633 bin dekar arazinin daha suya kavuşacağını dile getiren Erdoğan, Adanalı çiftçilere toplamda 3,5 milyar lira tarımsal destek verildiğini vurguladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçi ağlıyor" ifadelerini de eleştiren Erdoğan, "4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova'yı sit alanı olarak koruma altına aldık. Burada sadece tarımsal üretim yapılacak. 2002'den bugüne toplam 171 bin Adanalı vatandaşımızı İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi yaptık. Adanalı işveren ve sigortalılarımıza toplam 2,1 katrilyon lira tutarında teşvik verdik. Bir teknokent, 7 Araştırma-Geliştirme merkezi, 8 tasarım merkezi kurduk." dedi.



"ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİYLE ŞAHA KALKACAK"



Erdoğan, Adana'daki 3 organize sanayi bölgesinde toplam 34 bin 550 kişinin istihdam edildiğini belirterek, Adana'yı sadece tarımda değil, sanayi ve üretimde de ilk sıralara taşımak istediklerini vurguladı.



"Vakit üretim vakti" diyerek Türkiye'nin 5 bölgesinde mega sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece 100 bin kişiye istihdam sağlayıp, Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatmayı hedefliyoruz. Mega sanayi bölgelerinden bir tanesini de inşallah bu bölgede açacağız. Ceyhan Enerji ve İhtisas Projesi ile Adana inşallah bölgesinin ve ülkemizin enerji merkezine dönüşecek. Adana sadece tarım ve sanayide değil, enerjide, endüstri ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte şaha kalkacak." diye konuştu.



"MIZIKÇILIK YAPMAYA BAŞLADILAR"



Muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyun olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? 'Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak.' diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar. Miting meydanlarını dolduran milyonlarca vatandaşımızı taşıma, bindirilmiş kıta, photoshop diye aşağılarlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımızı, benim burada söylemeye edebimin el vermeyeceği ifadelerle tahkir ederler. Şimdi de aynı senaryoyu devreye aldılar. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapmaya başladılar."



Erdoğan, bazı çevrelerin hafta sonu İstanbul'da yaptıkları Yenikapı mitingine laf ettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Yağmura rağmen Yenikapı Meydanı'nı dolduran, resmi rakam söylüyorum, 1 milyon 300 bin kardeşimize 'montaj' diyorlar. Bu davaya gönül verdiği için hasta yatağından tekerlekli sandalyesiyle gelen vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, engellilerimize, nur yüzlü pir-i fanilerimize, miting meydanlarına koşan insanlarımıza olmadık hakaretler yağdırıyorlar." dedi.

"KANDİL'DE NE İŞİNİZ VAR DİYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'de başlatılan operasyonada değinerek, "Afrin'de Cerablus'ta Kandil'de ne işiniz var diyorlar. Biz Afrin'e de Kandil'e de gireriz. Biz Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Uçaklarımızla onları bombaladık. Kendi paşa keyfi için Mehmetçiklerimizin morali bozuyor. Kandil'e operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Biz terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı sarıyor. Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ekibinden hiçbir şey olmaz. Biz yıkmanın değil, yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Terörün belini kırmanın derdindeyiz. Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." diye konuştu.



"BU MİLLETİN BAĞIMSIZLIK TUTKUSUNU ANLAYAMADILAR"



Muhalefetin yıllardır milletin karakterini, asaletini, cesaretini bir türlü öğrenemediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kendilerine çeki düzen vermek yerine, bu millete 'makarnacı', 'bidon kafalı', 'kömürcü' diyerek benim Adanalı kardeşlerimi aşağılamaktan bıkmadılar. Bütün imkansızlıklara rağmen Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan bu milletin izzetini anlayamadılar. Onca yokluk ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nda müstemleke olmayı elinin tersiyle iten bu milletin bağımsızlık tutkusunu anlayamadılar. Hepsinden öte İstiklal Marşı'nda tecessüm eden şu ruhu idrak edemediler. Neydi o; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.' Son 16 yılda 12 kez seçimlere girdiler. 12 kez bizimle yarıştılar. 12 kez asla gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar. Tam 12 kez yenildiler. Her defasında kaybettiler. Ama bir türlü bu milleti tanıyamadılar. Yine de ders almadılar. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkartmadılar."