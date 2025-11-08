Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Türk dünyası için gurur

“Biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın attığı cesur adımları memnuniyetle takip ettiğini ifade etti.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ'NİN ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇTİ

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 5 yıl geçti.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.