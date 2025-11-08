Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Türk dünyası için gurur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Türk dünyası için gurur olduğunu belirterek “Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü.” dedi.
Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Günü kutlanıyor.
Başkent Bakü'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
KARABAĞ ZAFERİ'NİN 5. YILI
Karabağ Zaferi'nin adaletsizliği sonlandırdığını ifade eden Erdoğan "Zaferimiz kutlu olsun. Bugün 30 yıllık işgali sonlandıran muazzam zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Büyük zaferin mimarı olan Aliyev'i tebrik ediyorum." diye konuştu.
Zaferin ardından Azerbaycan, Ermenistan'a kalıcı barış teklif etti. Dışişleri bakanlıkları arasında yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındı ve taraflar barış anlaşması metni üzerinde mutabakata vardı. Metin, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenen üçlü zirvede paraflandı.
“Biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın attığı cesur adımları memnuniyetle takip ettiğini ifade etti.
AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ'NİN ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇTİ
Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 5 yıl geçti.
27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.
Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.