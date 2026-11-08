Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünü kutladı

Karabağ Zaferi'nin 6. yılına ilişkin siyasilerden art arda kutlama mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan ’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CAN AZERBAYCAN'IN ZAFER BAYRAMI'I KUTLUYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: AZMİN VE KARARLILIĞIN TARİHİ NİŞANESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da “Karabağ Zaferi, Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kavuşma iradesinin, azminin ve kararlılığının tarihi nişanesidir. 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü kutluyor, Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: CAN AZERBAYCAN'IN 8 KASIM ZAFER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Vatan toprağını canı pahasına savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." sözleriyle Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı.

ÖZGÜR ÖZEL: AZİZ ŞEHİTLERİ RAHMETLE, KAHRAMAN GAZİLERİ MİNNETLE ANIYORUM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir kutlama mesajı geldi. Özel, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde, can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor, aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum."

KARABAĞ ZAFERİ'NİN 6. YIL DÖNÜMÜ



Öte yandan Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım Zafer Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri işgalden kurtarmasının yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi şehrindeki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk sundu. Bakü'deki Zafer Anıtı da devlet erkanınca ziyaret edildi.

Eğitim kurumlarında özel dersler, konferanslar ve sergiler gerçekleştirilirken başkent Bakü'de ve bazı illerde askeri bando gösterileri ve konser programları düzenlendi.