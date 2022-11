Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz doğalgazını önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğalgaz Verme Töreni"ne İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

İlçelerde yaşayan vatandaşlara doğalgazın hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz bölgemizde ciddi sel felaketleri yaşadık. Haberi alır almaz milletimizin yaralarını sarmak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımızla sahaya indik. Hamdolsun kısa sürede ilçelerimizin altyapılarını büyük ölçüde onardık, insanlarımızın yaralarını sardık. Felaketin ardından sahadaki çalışmaları yerinde görmek, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Bozkurt'a da gelmiştik. Bozkurt'ta bize ifade edilen taleplerin başında doğalgaz geliyordu. Hemen orada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza gerekli talimatı verdik. Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz, 14 ay gibi kısa bir sürede 4 ilçemizi de doğalgaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu. Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide doğalgaza kavuştu. Bugün sizlerle beraber bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan dolayı sizin gözlerinizdeki mutluluk bilesiniz ki bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın huzuruyla sizlerle bu açılış töreninde beraberiz."



Erdoğan, ilçelerin doğalgaza kavuşturulması için 85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilometre boru hattı döşendiği bilgisini vererek, "Vatandaşlarımız da sağ olsunlar doğalgaz aboneliği hususunda büyük bir teveccüh göstererek bu hizmete sahip çıktı. Artık Bozkurtlu, Abanalı, Cideli, İnebolulu kardeşlerimiz sadece bir düğmeye basarak ısınacak, yemeğini pişirecek, banyosunu yapacak. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler, yerini Allah'a şükür doğalgazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı" diye konuştu.



Kastamonu'ya yaptıkları doğalgaz yatırımlarının sadece bu 4 ilçeyle sınırlı kalmayacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki yıl Küre, Çatalzeytin ve Araç'a en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğalgaz hatlarını ulaştıracağız. İlçelerimize gidecek yüksek basınçlı iletim hattı için 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik bir hat oluşturacak, dağıtım için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Böylece Kastamonu'muzun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometrelik doğalgaz hattı döşeyeceğiz. Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan bu çalışmalar sonunda Kastamonu'muzun doğalgaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak. Hükümete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehrinin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğalgaz vardı. Bugün ise Türkiye'nin 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşımız doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğalgaz konforundan faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12,5 milyondan 58 milyona çıkardık. Ayrıca 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan faydalanabilme imkanına sahiptir."

Doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesine 20 yılda 90 milyar lira yatırım yapıp, iletim ve dağıtım şebeke uzunluğunu 190 bin kilometreye çıkararak bu seviyeye geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Bir başka ifadeyle dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğalgaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık" diye konuştu.



"11 BİN 750 KİLOMETRE YENİ HAT TESİS ETTİK"



Erdoğan, sadece bu yıl doğalgaz iletim ve dağıtımı için toplam 17,5 milyar lira yatırımla 11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ettiklerini belirterek bu gayretlerini doğalgaz konforunun vatandaşların tamamına ulaştırana kadar sürdüreceklerini söyledi.



Erdoğan, doğalgazı bu kadar yaygınlaştırınca yerli kaynakları da devreye alma mecburiyeti ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu:



"Uzunca bir süredir devam eden arayışlarımızın sonunda nihayet Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından beşi yerine yerleştirildi. Halen 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20'yle 30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor. Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimizdeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Görüldüğü gibi deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya gaz sahamız keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır."



Şehirleri doğalgaz ağlarıyla örerken Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımları da attıklarını vurgulayan Erdoğan, ülke olarak hali hazırda 7 uluslararası doğalgaz boru hattına, 2 kara, 2 deniz LNG tesisine ve 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisine sahip olunduğunu kaydetti.



"GÜNLÜK DOĞALGAZ GİRİŞ KAPASİTESİ 360 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI"



Erdoğan, günlük doğalgaz giriş kapasitesinin 360 milyon metreküpe ulaştığını belirterek şöyle devam etti:



"Doğalgaz depolarımız sayesinde kış mevsiminde yaşanan ani talep artışlarını sistemi zorlamadan veya sisteme ek büyük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik. Saros'taki yeni yüzen LNG tesisimizin inşası devam ediyor. Silivri yeraltı doğalgaz depolama tesisimizi genişletiyoruz. Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Mevcut yatırımların haricinde yeni doğalgaz boru hatları ve LNG için de her türlü iş birliğine hazırız. Bu amaçla Orta Doğu'dan Orta Asya ve Akdeniz'e kadar geniş bir alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, birden fazla ürünün, birden fazla kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu gelişmiş bir doğalgaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz."



Doğalgazı çıkarmak ve bölgesel piyasasında etkin hale gelmek için çalışırken vatandaşları küresel dalgalanmalara karşı korumayı da ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu anlayışla son dönemde konutlarımızda kullanılan doğalgazın yüzde 75'ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında biz karşılıyoruz" dedi.



Erdoğan, bu uygulamayla 2021 yılında vatandaşlara 80 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira da elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar liralık destek sağladıklarını kaydederek "Destek rakamı bu yıl geçen seneki tutarın iki katından daha fazla olacaktır. Görüldüğü gibi üretiminden, tüketimine ve piyasasına kadar her alanda Türkiye'yi doğalgazın merkez ülkesi haline getirmek için yoğun bir gayret içindeyiz" diye konuştu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te diğer pek çok alanla birlikte enerjide de milletin karşısına yeni müjdeler ve kazanımlarla çıkmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Kastamonu'nun 4 ilçesine sağladıkları doğalgazı bu çabaların mütevazi bir örneği olarak gördüklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerindeki vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, bu hizmetin Kastamonu'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.