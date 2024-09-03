Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı, AK Parti'de kongre süreci başladı

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti’de kongre süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’yi kongreye götürecek kararı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı, AK Parti'de kongre süreci başladı

AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor.

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı saat 14.20 sıralarında başladı.

AK Parti'de büyük kongreye doğru, değişim süreci başlıyor

AK Parti'de büyük kongreye doğru, değişim süreci başlıyor

Haberi Görüntüle

toplantısına bakanlar da katıldı.

Toplantıda AK Parti'yi kongreye götürecek süreç başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in toplantı sürerken bir açıklama yapması bekleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kirada tavan zam pratikte işlemiyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da 25 metre çapında yeni obruk

Konya'da 25 metre çapında yeni obruk

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi

İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

Adana'da silahlı saldırı: Yeğeni tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırı: Yeğeni tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...