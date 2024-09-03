Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı, AK Parti'de kongre süreci başladı

AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor.
AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı saat 14.20 sıralarında başladı.
MKYK toplantısına bakanlar da katıldı.
Toplantıda AK Parti'yi kongreye götürecek süreç başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in toplantı sürerken bir açıklama yapması bekleniyor.
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