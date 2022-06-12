Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasımda seçim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Kasımda seçim yok, sen aday mısın onu açıkla" diye seslendi.

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 19:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasımda seçim yok

Cumhurbaşkanı dünkü Van ziyaretinde AK Partili gençlerle de buluştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla.

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