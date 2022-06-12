Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasımda seçim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Van ziyaretinde AK Partili gençlerle de buluştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla.

ATİNA İLE GERİLİM

Türkiye aleyhinde açıklama yapmama kararı almışlar.

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

Ruslara karşı diyorlar her şeyleri yalan.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU PLANI

Önümüzdeki hafta Putin ve Zelenski ile görüşebiliriz.