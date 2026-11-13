Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor

Amerika İran hattında savaş gerilimi bölgede tansiyonu yükseltti. Barış için diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani ile görüşüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.