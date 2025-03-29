Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.



Erdoğan ayrıca Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.