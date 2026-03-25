Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
25.03.2026 02:05
Son Güncelleme: 25.03.2026 02:18
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Al Sani de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.
Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür ederek, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.