Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Kritik görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve Emiri Al Sani Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınacak.

İki liderin, İran'ın İsrail'e vermesi beklenen askeri yanıtı ve İsrail-Hizbullah gerilimini de konuşması bekleniyor.

Erdoğan ve Al Sani görüşmesinde ve Katar ilişkileri de konuşulacak. İki ülkenin savunma alanındaki işbirliklerini arttırması ve karşılıklı ticarette yeni bir ivme yakalanması hedefleniyor.

Basına kapalı yapılacak görüşme sonrasında bir basın açıklaması beklenmiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Cemal Enginyurt kimdir? Siyasetçi Cemal Enginyurt kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cemal Enginyurt kimdir? Siyasetçi Cemal Enginyurt kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mardin’de ot yangını

Mardin’de ot yangını

Ayvalık'ta 11 göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta 11 göçmen kurtarıldı

Resmi Gazete'de bugün (8 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (8 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kara yollarında durum (8 Ağustos 2024 trafiğe kapalı yollar)

Kara yollarında durum (8 Ağustos 2024 trafiğe kapalı yollar)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...