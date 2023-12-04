Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından resmî törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Katar Emiri Şeyh Temim ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.

ERDOĞAN-AL SANİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.



Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.



Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."

ERDOĞAN, KATAR'DA ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.



Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.