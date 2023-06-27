Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada iki liderin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.”