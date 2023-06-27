Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı  Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada iki liderin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.”

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...