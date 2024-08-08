Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve Emiri Al Sani Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ile Katar ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye’nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in hem Filistin toprakları hem de Lübnan’daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.

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