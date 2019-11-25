Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daki Türk askerlerine seslendi

Katar'a günübirlik ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Doha'daki Türk-Katar Müşterek Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Sizler 2200 senelik mazisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu olarak görev yapıyorsunuz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz.



Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Bizler dostlarımızı tehditler karşısında yalnız bırakmadık, bırakmayız. Sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil Körfez bölgesinin barışına hizmet etmektedir. Sizler Katar başta olmak üzere gelecekte takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz.

Sizleri yaklaşık iki yıl önce de ziyaret etmiştim. Kat ettiğiniz mesafe göğsümü kabartıyor. Bu kışlamızın adını Savunma Bakanım'dan öğrendim. Halid bin Velid ismiyle anılacak. Yeni kışlaya intika edeceğinizi büyük memnuniyetle öğrendim."