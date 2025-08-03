Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’deki gençlik programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefon bağlantısıyla katılarak partilileri selamladı.



AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in katılımıyla Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Söz Gençlikte" programına, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve gençler katıldı.



GENÇLER İSTEDİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Burada katılımcılara hitap eden Elitaş, gençlerin yoğun talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Sözlerinin başında gençleri selamlayan Erdoğan, "Kayseri gençlik teşkilatımıza İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.



Salondakilerin alkışlarla karşılık vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri'de özellikle de bugün gençliğin bu organizesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Dün, İstanbul'da Türkiye gençlik oluşumunun bir araya geldiği, yaklaşık 50 bin gencin bir arada olduğu bir toplantıyı, TÜGVA olarak yaptık. Hakikaten oradaki buluşma, oradaki organizasyon bambaşkaydı. Ben inanıyorum ki Kayseri'de de bugün böyle bir oluşum, böyle bir buluşma kesinlikle aynen bir başka bu işin oluşumudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadesini kullandı.



"AK PARTİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAĞIZ"



AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş da yaptığı konuşmada, 14 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihine damgasını vuran AK Parti'nin doğum gününü kutlayacaklarını bildirdi.



Elitaş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak zordu. Ulaşılan bilgiyi en iyi şekilde değerlendiren amacına ulaşıyordu. Şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyi amaç doğrultusunda kullanmak çok zor. Bizim zamanımızda hep bir bitkinlik, umutsuzluk ve Batı'ya özenmek vardı, onlara karşı duyulan bir alaka vardı. Ama son 10 yıldır, özellikle 5 yıldır savunma sanayisinde, teknolojide ve güvenlikte dünya artık bize özenmeye başladı. Daha önce onlar yapardı biz bakardık ama şimdi 'ben yapabilirim' diyen gençleri görüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Program, protokolün gençlerle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.