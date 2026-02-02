Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Beştepe'de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etmiş ve ortak basın toplantısı düzenlemişti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Türkiye ve Kazakistan ilişkileri, iki halkın aynı kökten gelen kardeşlik ve tarihi bağlara sahip olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını kazanan Kazakistan’ı ilk tanıyan ve destek veren ülke olarak kayıtlara geçerken 2 Mart 1992’de iki ülke arasında diplomatik ilişkiler resmen kurulmuş oldu. Aynı yıl Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği faaliyete başladı.

Halihazırda Türkiye’nin Kazakistan’ın başkenti Astana’da Büyükelçiliği'nin yanı sıra Almatı, Aktau ve Türkistan şehirlerinde Başkonsoloslukları ve Çimkent’te de Fahri Konsolosluğu; Kazakistan’ın Türkiye’nin başkenti Ankara’da Büyükelçiliği, İstanbul, Antalya ve İzmir’de Başkonsoloslukları ile Denizli, Alanya, Bursa, Bitlis, Hatay, Konya ve Mersin’de Fahri Konsoloslukları faaliyet gösteriyor.

2009’da “Stratejik Ortaklık Anlaşması” ile stratejik nitelik kazanan Türkiye ve Kazakistan ilişkileri, 2022’de “Genişletilmiş Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltildi.

Kazakistan’dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye’ye 20’den fazla resmi ziyaret yapıldı. 2019’da Cumhurbaşkanlığına seçilen Kasım Cömert Tokayev ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 kez ikili görüşme gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu ülkeleri olan Kazakistan ve Türkiye, teşkilatın uluslararası arenadaki rolünü pekiştirmeye yönelik faaliyetler yürütürken ayrıca Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Akademisi, Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kurumlar çerçevesindeki işbirliğiyle de Türk dünyasının entegrasyonunda aktif rol alıyor.

İki ülke bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi örgütler bünyesinde ikili ve çok taraflı işbirliğine de sahip bulunuyor.

KARŞILIKLI TİCARET

Mevcut küresel jeopolitik ve jeoekonomik krizlere rağmen iki ülke arasında karşılıklı ticaret büyüyor.

2024 yılında Kazakistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolar olarak kaydedildi. Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığının son verilerine göre, 2024 yılının ocak-mayıs döneminde bu rakam 1,9 milyar doları aştı.

Türkiye, Kazakistan’ın en büyük yatırımcı ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. 2005 ila 2024 yılları arasında Türkiye, Kazakistan ekonomisine 5,2 milyar dolar yatırım yaparken ülkede 3 bin 538 Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Halihazırda Türkiye ile Kazakistan arasında 78 ortak proje hayata geçirildi.

TÜRKİYE VATANDAŞLARI, KAZAKİSTAN’DA 90 GÜNE KADAR VİZESİZ KALABİLECEK

Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinde eğitim ve turizm alanlarındaki işbirliği de dikkat çekiyor.

Temmuz 2025 itibarıyla 12 binden fazla Kazakistanlı genç Türkiye’de yüksek öğrenim görürken 2024-2025 döneminde 300 Kazak öğrenci daha “Türkiye Bursları”na hak kazandı.

Türkiye, Kazakistan vatandaşlarının yurt dışı tatili için en çok tercih ettiği güzergahların başında geliyor. 2024 yılında Türkiye’de tatil yapan Kazak turist sayısı 863 bin kişiye ulaştı. Aynı yıl Türkiye’den Kazakistan’a gelen turist sayısı ise 130 bin kişi oldu.

Öte yandan Kazak hükümeti, iki ülke arasında turizm ve yatırım alanlarında ilişkileri canlandırmak amacıyla Türkiye vatandaşlarının Kazakistan’da vizesiz kalış süresini 30 günden 90 güne çıkardı.