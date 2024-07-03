Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için Kazakistan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’a gitti
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı , Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.

Erdoğan zirve için bugün Ankara’dan ’ın başkenti ’ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de ’a gitti.

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