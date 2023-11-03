Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da: Türk Devletleri Teşkilatı bugün toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülke liderleri "Türk Devri" sloganıyla bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, zirve için Astana'ya gitti. Erdoğan temaslarının ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Caparov  ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile biraraya geldi. Bugün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basıan kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündem maddesi Gazze'de yaşananlar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da: Türk Devletleri Teşkilatı bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla gerçekleşecek zirveye, Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüştü. İki lider, İsrail-Filistin çatışmalarındaki son durumu ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızla insani yardımların önünün açılmasının önemine vurgu yaptı.

Geç kalınmadan İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Orban'ı kabulünden önce Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin gündeminde yine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin öneme işaret etti,, Türk Devletleri Teşkilatı'nın insani ateşkese katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenleniyor.

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