Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz

İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, "Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. 'Yarısı Bizden' kampanyasında güncel rakamları paylaştık. İdolojik takıntılarla önümüze engel koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar." diye konuştu.

"KİMİN İŞ YAPTIĞI, KİMİN ŞOV YAPTIĞI ANLAŞILDI"



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Kızılay'ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde de Kızılay'ımız meydandaydı. Mega proje diye ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay'ımız milletimizin imdadına koşmuş İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye bakınca Kızılay'ımızı AFAD'ımızı görmüştür. Kimin iş yaptığı kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı.



"KIZILAY, GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMADI"



Kızılay İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay'ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor."