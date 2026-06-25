Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerbela'nın acısı hala yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de Muharrem iftarında konuştu.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum." dedi.

Müslümanlar için yarın Aşure Günü'nün idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, "Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

“14 ASIRDIR YAŞIYORUZ”

"Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın "Benim dünyadaki çiçeğim" diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Milletimizin teveccühüyle Türkiye 'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık.

Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanındaki bin 133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor.

800 MİLYON LİRALIK DESTEK

Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleri ile tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibarıyla 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık.

Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dâhilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor.

Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhâl ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."