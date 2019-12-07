Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihi içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir." dedi.



"Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.



Davası insan olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla velhasıl şu anda 82-83 milyonuyla yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven bir davayız biz.



Yolsuzluğu, haksızlığı, çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür vasıflardaki insanların kapımızdan içeri girmesi dahi bizim için zuldür"



"AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler." ifadesini kullanan Erdoğan, "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan. "İftira ve yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşılaştığında daha hızlı bir şekilde söner, gider" dedi.



'ZULÜM İLE ABAD OLUNMAZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'nın şu anda hali ortada. Fransa'da her yer yanıyor, yıkılıyor. Niye? Zulüm ile abad olunmaz, onun için." dedi.



"Dünyada hangi liderlerle görüştüysek hepsinin bize nasihatı çoğu zaman, 'Buradan ne zaman çıkacaksınız' söyledikleri bu." diyen Erdoğan, "Bizim de kendilerine söylediğimiz şey şu, 'Sizin orada ne işiniz var. Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. Peki 32-33 bin silahı, aracı, gereci, mühimmatı siz kime gönderdiniz? Teröristelere" ifadesini kullandı.



Libya ile Türkiye arasında güzel bir hat inşa edildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Türkiye-Libya arasında bir mutabakat metni imzalandı ve bu mutabakat metni ile özellikle de deniz yetki alanlarının sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma meclisimizden geçti ve ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler'e gönderildi." dedi.



Erdoğan, "Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.' demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız." şeklinde konuştu.



'ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKLARIMIZ NEYSE SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Akdeniz'de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız, takipçisi olacağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar" şeklinde konuştu.



"Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek." ifadesini kullanan Erdoğan, "Seçimden buyana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor" dedi.



Şehir Üniversitesi ile ilgili Erdoğan, şunları söyledi:



"Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında."