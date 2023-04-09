Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar

"BU MİLLET ARKADAN YÜRÜYECEK DİYORLAR"



Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.



İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısılığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım.



Pendik bugün bizim yaptığımız yatırımlarla göz dolduruyor. Bundan 29 yıl önce Erol Kaya ile başlattığımız Pendik'e hizmet yolculuğunu bugün Ahmet Cin ile devam ettiriyoruz. Pendik'e hizmet eden herkesten 'Allah razı olsun' diyorum.



"4 MİLYAR lİRALIK YATIRIM YAPTIK"



Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.