Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.

Davanın konusu; Kılıçdaroğlu'nun dün saat 22.00'de Twitter'dan paylaştığı TÜRGEV ve ENSAR Vakfı ile ilgili iddiaları.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

İKİ VAKIFTAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye para aktardığını iddia ettiği TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'ndan da açıklama var. Vakıflardan yapılan ortak yapılan açıklamada iddialar reddedilirken, her iki vakfında ABD yasalarına uygun bir şekilde faaliyet göstererek, Türk öğrencilerin eğitimlerine destek verdiği vurgulandı.