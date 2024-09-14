Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Narin cinayeti üzerinden yapılan algıya tepki göstererek, "Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor
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Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum"

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Cumhurbaşkanı , İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda, toplumda da adalet, huzur, emniyet ve refah olur. Şahsiyet inşası, sadece ferdi bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir görevdir." dedi.

8 YAŞINDAKİ NARİN'İN KATLEDİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. (Narin Güran cinayeti) Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar."

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