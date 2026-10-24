Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Topkapı Sarayı 'ndaki Darphane-i Amire Müzeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

17 bin metrekarelik alana yayılan tarihi yapıda 46 salona beş farklı müze olarak düzenlendi. Bu müzelerde 10 bin 500 ayrı tarihi eser, bugünden itibaren ziyaretçilere açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye 'nin kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldığını söyleyen Erdoğan, "24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik, vermeyeceğiz." dedi.

EDİRNE SARAYI'NDA RESTORASYON BAŞLIYOR

Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden biri olan Edirne Sarayı'nda restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını da duyuran Erdoğan, "Gelecek yıl tamamlandığında Edirne Sarayı, Türkiye'nin en görkemli tarihi eserlerinden birisi olarak kültür mimarımıza kaydolacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan yedi yapı ve 46 salonu beş farklı müze olarak düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak.

- İçinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı, her yönüyle şaheserdir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanı deyim yerindeyse açık hava müzesidir. Bu eserler elbette önemlidir, kültür mirasımızın hazineleridir. Ama aslolan bu birikimi muhafaza edebilmek daha da zenginleştirebilmektir.

"KİMLİKSİZLEŞTİRME SİYASETİNE MARUZ BIRAKILDIK"

- Bunları özellikle şunun için söylüyorum; Yıldız Sarayı bu ülkede bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildi. Aynı hürmetsizliklere ibadethanelerimizden tutun da farklı müesseselere kadar birçok yerde şahit olduk. Nadide eserlerimiz hurda kayıt niyetine yabancılara satıldı. Tarihi camilerimizin zahire ambarı olarak kullanıldığı hatta kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık.

- Batılılaşmayı sadece gardropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık. 24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Yeni darphane müzelerimiz tarihe karşı taşıdığımız mesuliyetin nişanesidir.

"ATTIKLARI İFTİRALARIN ALTINDA KALDILAR"

- Şunu da üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları yine her zaman olduğu gibi ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. 'Kendisine ofis yapıyor' dediler. 'Burayı kendi sarayı olarak kullanacak' dediler. Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldılar. Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya kavuştu.

"EDİRNE SARAYI'NIN İHYASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

- Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz. Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. Edirne Sarayı, Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettiği, içinde İstanbul'un fethini planladığı, yaklaşık 300 yıl boyunca padişahların kullandığı muhteşem eseri tekrar ayağa kaldırıyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Edirne Sarayı, Türkiye'nin en görkemli tarihi eserlerinden birisi olarak kültür mimarımıza kaydolacak.