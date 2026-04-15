Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail 'in Türkiye'ye yönelik tepkilerine çok sert tepki gösterdi. “Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz. Türkiye sıradan bir devlet değildir. Kimse Türkiye liderini tehdit edemez. Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.” diye konuşan Erdoğan, “Yumuşak başlı olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın.” dedi.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin de konuşan Erdoğan, “İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirmesi barış umuduna ilk darbeyi vurdu. Hafta sonun gerçekleştirilen görüşmelerden beklenen haber gelmedi.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

SİVEREK'TE OKUL SALDIRISI

"Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Soruşturmalar başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden alınmıştır. Olayda ihmali ve kusuru olandan mutlaka hesabı sorulacaktır. 9 yaralımızın tedavisi devam etmektedir.

ÇAĞRI BEY'İN SONDAJ ÇALIŞMASI

Enerji sepetini zenginleştirmek en baştan hedefimiz oldu. Enerjide hedefimiz tam bağımsız Türkiye. En büyük devrimi arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 4. derin deniz filosunu kurduk. Karadeniz'deki keşfimizle şeytanın bacağını kırmış oldu. Kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarına Karadeniz'de devam edeceğiz.

2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi kaynaklarımızdan sağlar hale geleceğiz.

Somali'deki çalışma en derin ikinci sondaj olacak. Çağrı Bey ile ilk sondajımızı başlatıyoruz. Daha önce birilerine minnet ettiğimiz işleri kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi insan gücümüzle gerçekleştiriyoruz. Türkiye kısa sürede tarih ve destan yazan bir seviyeye ulaştı. Ülkemizde bazıları Türkiye'nin başarılarına gözlerini kapattığı için bunu göremese de dostlarımız çok net görüyor. Aziz milletimiz her şeyin bilincindedir.

Biz sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Çağrı Bey'in Somalili kardeşlerimize müjdeli haberi vereceğine yürekten inanıyoruz.

GEÇİCİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Küresel sistem çatırdıyor. Yerine konulan yeni bir sistem de yok. İnsanlık kendine bir çıkış ve kurtuluş yolu arıyor. Bu yolun ufukta belirdiğini henüz söyleyemiyoruz. İnsanlığın huzur özlemi kandan ve kaostan özlenen çevreler tarafından dinamitleniyor.

15 günlük bir ateşkes ilan edildi. Böylece bölge hakları ile birlikte 40 gün sonra rahat bir nefes alındı. Geçici ateşkesten memnuniyetimizi dile getirdik. İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirmesi barış umuduna ilk darbeyi vurdu. Hafta sonun gerçekleştirilen görüşmelerden beklenen haber gelmedi.

“İSRAİL EN KÜÇÜK BARIŞ UMUDUNU SABOTE EDİYOR”

Hürmüz'de tansiyonun tekrar yükseliyor. Gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Ateşkes ile aranan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Sıkılı yumrukla barış olmaz. Ateşkesten memnun olmayan İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmelidir. Bölgemizde barış olacaksa siyonist rejime rağmen olacak. Çünkü İsrail en küçük barış umudunu sabote ediyor.

İspanya Başbakanı'nı kutluyorum. Gazze kasabı Netanyahu'nun tehdidine karşı dik duruş sergiledi. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz. Evlat acısıyla ciğeri yanan Filistinli annelere kulak vereceğiz. Gazzeli masum yavruların sesi olmaya devam edeceğiz. Gizlenmek istene hakikatleri birilerinin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz.

İSRAİL'İN TÜRKİYE TEHDİTLERİ

Şahsıma ve ülkemize sosyal medya üzerinden dil uzatan bebek katillerine tekrar hatırlatıyorum. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz. Türkiye sıradan bir devlet değildir. Kimse Türkiye liderini tehdit edemez. Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Yumuşak başlı olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın. Biz toprağın üzerinde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

Biz İstiklal Marşı ‘Korkma’ diye başlayan bir milletin evlatlarıyız. Gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu unutmasınlar. Tepki gösteren tüm siyasetçilere teşekkür ederim.

CHP'YE TEPKİ

Batı karşısında kompleksli muhalefet, uluslararası toplantılarda ülkemizi mahcup ederken iç politikada ise milletimizi beceriksizliğe mahkum ediyor. Türkiye ne yazık ki ana muhalefetin yönettiği belediyelerden tam anlamıyla fetret devri yaşıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır. Kürtlerin ve Türklerim hasımları ortak. Bizler kararlı bir biçimde geleceğe yürüyeceğiz. Bin yıllık kardeşliğimizin rehberliğinde makul ve meşru zeminde hareket edildiği sürece çözümsüz hiçbir meselemizin olmadığı kanaatindeyiz.