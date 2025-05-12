Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yapanın yanına kar kalıyor" türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Yargı bağımsızlığı eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, isim vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz." dedi.

PKK'nın fesih kararı aldığı gün kürsüye çıkan Erdoğan'ın, "İç kaleyi güçlendirme" mesajı da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez.

"ETKİN, GÜÇLÜ, HIZLI VE ERİŞİLEBİLİR BİR ADALET ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet hükümetimizin öncelikleri arasındadır. Yargı sisteminin güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

"YAPANIN YANINA KAR KALIYOR TÜRÜ ÖN KABULLERİN TOPLUMDA YERLEŞMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bıraktık yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine, milletin iradesine kast eden darbecilere hak ettikleri hükmü giydiren adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik. 'Yapanın yanına kar kalıyor' türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Hukuka kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması konusunda kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Onca ihanetten sonra bile devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ'yle mücadelemiz güçlenerek devam edecektir.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: KİMSE YARGI MERCİLERİNE PARMAK SALLAYAMAZ

Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.

"İÇ KALEYİ GÜÇLENDİRME" MESAJI

İç kalemizin güçlendirilmesine yönelik attığımız adımlarda, devletimizin tüm birimleri gibi sizlerin de desteğine güvendiğimizi sizlerin de yapıcı katkılarınızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum."