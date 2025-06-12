Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsesiz değilsin, biz varız" demişti: Suzan Tosun hayatını kaybetti

Darülaceze sakinlerinden, Suzan Tosun 93 yaşında hayatını kaybetti. Arnavutköy'deki sosyal yaşam şehrinde Erdoğan'la sohbet eden 93 yaşındaki Suzan Tosun, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi, çok sevindim. Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona" ifadelerini kullanmıştı.

