Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsesiz değilsin, biz varız" demişti: Suzan Tosun hayatını kaybetti
Darülaceze'de kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kimsesiz değilsin, biz varız" sözleriyle hafızalara kazınan Suzan Tosun 93 yaşında hayatını kaybetti.
Darülaceze sakinlerinden, Suzan Tosun 93 yaşında hayatını kaybetti. Arnavutköy'deki sosyal yaşam şehrinde Erdoğan'la sohbet eden 93 yaşındaki Suzan Tosun, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi, çok sevindim. Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona" ifadelerini kullanmıştı.
Darülaceze Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Değerli sakinimiz, Suzan Teyzemizi kaybettik. Cumhurbaşkanımızla yaptığı samimi sohbetle hafızalarda yer eden Suzan Tosun artık dualarımızda... Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Okmeydarı yerleşkemizdeki Darülaceze Camiinde kılınacaktır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." denildi.
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